Politie zoekt met helikopter naar verdachten

Politiehelikopter (foto: HV Zeeland)

De bestuurder van de auto zou in de Tulpenlaan in Vlissingen een politieagent hebben aangereden. Dat gebeurde toen de agent de bestuurder wilde aanhouden. Na de aanrijding ging de automobilist ervan door. Het is niet bekend of de agent daarbij gewond is geraakt.

De politie heeft een bericht verspreid via Burgernet. Daarin werd opgeroepen naar de auto uit te kijken en bij het vinden daarvan 112 te bellen. De voorruit van de blauwe Polo is zwaar beschadigd. In het kenteken komt de combinatie 11 en JK voor. De verdachte wordt nog wel gezocht, maar niet meer met de inzet van een politiehelikopter en veel politieauto's.