De Meeuwen eindigt verliespartij tegen koploper met negen man

(foto: Pieter Kluijfhout)

De wedstrijd was pas vijf minuten oud toen centrumverdediger Stijn Luteijn met rood moest vertrekken. De bezoekers wisten echter vanaf 11 meter niet te scoren en zo kwam De Meeuwen met de schrik vrij.

De thuisploeg toonde daarna veerkracht en kwam na een krap half uur zelfs op voorsprong via een mooie aanval. Na een mooie uittrap van doelman Jesse Kerkhove gaf Menno de Nooijer knap voor op Kevin Janse: 1-0. Die voorsprong was echter van korte duur. Al in de 33e minuut maakte nummer tien Khalid Rahli uit een vrije trap gelijk.

Tweede helft

Na rust werd het krachtsverschil tussen de koploper en de nummer twee na laatst groter. Na een uur resulteerde dat in een 1-2 voorsprong voor Rijsoord, via Nelson Costa de Brito. Niet veel later vergrootte invaller Jimmy van der Vaart de voorsprong: 1-3.

In de slotfase werd de nederlaag nog pijnlijker voor De Meeuwen, dat de wedstrijd met negen man moest uitspelen. In de 90e minuut kreeg Jesse Kerkhove rood voor een vermeende overtreding in de zestien. Yoshi Verbrugge bracht de eindstand vanaf de stip op 1-4.

Scoreverloop

1-0 Janse (28)

1-1 Rahli (33)

1-2 Costa de Brito (59)

1-3 Van der Vaart (66)

1-4 Verbrugge (pen/90+4)

Opstelling De Meeuwen

Kerkhove, Lorello, Boogaard, Luteijn, Huibregtse, Melis, Franke (80/Dek), Pentury, Langezaal, De Nooijer, Janse (85/Hamelink)