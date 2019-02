Hoek kan niet winnen van ASWH

Beeld uit de wedstrijd ASWH-Hoek (foto: P. Maljaars)

Hoek is er niet in geslaagd te winnen in Hendrik Ido Ambacht. De Zeeuws-Vlamingen begonnen goed aan de wedstrijd, na een kwartier spelen opende Rik Impens de score uit een van richting verandert schot van Kyle Doesburg. Het was voor de Belg zijn elfde treffer van het seizoen. Gianni Tiebosch schoot twee keer van afstand, maar wist daaruit niet te scoren. Karim Bannani kreeg kort voor rust ook nog een kans in het strafschopgebied, maar zijn schot ging rakelings naast. Gescoord werd er zodoende niet meer in de eerste helft waardoor de 0-1 stand ook de ruststand was.



De tweede helft begon met een grote kans voor Ruben de Jager. Hij schoot de bal die hij kreeg na een actie van Jonathan Constansia over. Kort daarna aan de andere kant een kans voor ASWH toen Peter Verhoeve over kopte en waarbij doelman Jordi de Jonghe geblesseerd raakte. Maar de Belgische doelman kon verder. Na ruim tien minuten spelen in de tweede helft rondde Kyle Doesburg voorbereidend werk van Gianni Tiebosch succesvol af en zette Hoek op 0-2 tegen zijn oude club ASWH. Het was de zestiende goal voor Doesburg van dit seizoen.



Toch wist ASWH iets terug te doen een kwartier voor tijd was het Jesper van den Bosch die van afstand de aansluitingstreffer realiseerde. Kort daarna was de thuisploeg weer gevaarlijk uit een vrije trap, die ging net naast. Het was opnieuw Jesper van den Bosch die gevaarlijk werd en door invaller Thomas van Renterghem middels een overtreding moest worden gestopt. Het leverde de Belg geel op en deze vrije trap tegen.



Rentree

Trainer Hugo Vandenheede besloot Daniel Akindayini in het veld te brengen. De Nigeriaanse aanvaller is terug na een zware blessure die hem driekwart jaar uit de roulatie hield. De aanvaller mocht zijn eerste minuten van het seizoen maken. ASWH bleef doordrukken om de gelijkmaker te scoren en slaagde daarin middels Lester Pires zeven minuten voor tijd. Hoek wist niks meer terug te doen en verspeelt dus twee kostbare punten omdat koploper Noordwijk verloor.



Scoreverloop

0-1 Impens (15)

0-2 Doesburg (54)

1-2 Van den Bosch (75)

2-2 Pires (83)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Fitsch, Van Leiden, Van den Bergh, Bannani (Van Renterghem/74), Vandepitte, Constansia, Impens, Tiebosch (Mbikulu/88), De Jager (Akindayini/80), Doesburg