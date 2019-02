Deel dit artikel:













Aftellen tot carnaval...

Carnavalsliefhebbers tellen de dagen af. Op de eerste dag van maart gaan ze weer los. Carnaval! Een hoop leut, lol en jolijt. Hossen in de cafés, en natuurlijk de optocht. Maandenlang is er gewerkt aan de wagens die straks meerijden in de optochten door de meeste dorpen in Zeeuws-Vlaanderen en die paar enclaves in Zuid-Beveland.

In Sas van Gent zwaaien dan De Betekoppen de scepter. Vandaag werd al een tipje van de sluier opgelicht bij het traditionele 'wagens kijken'. En nog een week of twee, dan voor iedereen te zien daar in Betekoppenstad...