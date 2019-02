Feest in Axel, de Tractaatweg is klaar

De markt in Axel zat vol met inwoners die lekker in het zonnetje genoten van de muziek van singer/songwriter Stan Bor. De meeste aanwezigen maken veelvuldig gebruik van de Tractaatweg en zijn blij met het resultaat. "Mooie brede wegen, mooie viaducten die goed zijn aangelegd en je bent zo in België", zegt Axelaar Jo van Kampen. "De overlast van de werkzaamheden viel ook 100 procent mee, je kon eigenlijk altijd wel gebruik maken van de weg", voegt Axelaar Huib de Guytenaer eraan toe.

Vleermuis hop-over

De inwoners konden mee met de Tractaatiebus. En tijdens die busrit werden er wat leuke bijzonderheden verteld: "Wist u dat er een houten paal in het midden van de weg staat? Dat is een zogenaamde vleermuis hop-over om de dieren te helpen veilig over te steken", zegt communicatieadviseur Marjolein van Ooijen. Na afloop werden de inzittenden weer afgezet in Axel. Maandag komt minister Cora van Nieuwenhuizen de weg officieel openen.