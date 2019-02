Vijftien mensen op de bon voor drugs, alcohol en geen licht op de fiets

Politieauto in de achtervolging (archieffoto) (foto: ANP)

Drie bestuurders kregen een proces-verbaal voor rijden onder invloed van drugs. Een fietser had cocaïne gebruikt, een automobilist - die geen rijbewijs had - THC en een andere automobilist had zowel alcohol als speed (amfetamine) gebruikt. Ook deze bestuurder had geen rijbewijs.

Wat is het verschil tussen een proces-verbaal en een bekeuring? Wie een proces-verbaal krijgt, moet voor de rechter komen. Die bepaalt de straf en de eventuele hoogte van de boete. Bij een bekeuring staat de hoogte van de boete vast en moet je dat bedrag betalen.

Daarnaast kregen zes fietsers een bekeuring voor het rijden zonder fietsverlichting, deelden de agenten twee boetes uit voor het drinken van alcohol op de openbare weg en één voor openbare dronkenschap en kreeg een vierde persoon een bekeuring voor het verstoren van de orde in een horecagelegenheid.

Een andere persoon kreeg een bekeuring voor bedelen. Uiteindelijk hield de politie ook nog één persoon aan voor het beledigen van een agent.