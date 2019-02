Hebben we weer een warmterecord te pakken?

Deze mensen genoten gisteren van de zon aan het strand bij Zoutelande. (foto: Anne-Marie van Iersel)

De verwachte temperatuur loopt zondagmiddag in Zeeland op tot 14 graden. Niet eerder werd het in onze provincie zo warm op 17 februari. Het warmterecord in Vlissingen op deze dag stamt namelijk uit 1950. Toen werd het 12.9 graden. Voor het warmterecord in Westdorpe moeten we iets minder ver terug in de tijd. Op 17 februari 2007 werd het daar 12.8 graden. Heel anders was het op 17 februari 1956. Toen werd het in Vlissingen slechts -12.9 graden.

Zaterdag werd het record niet verbroken. In Vlissingen werd het gisteren 11.1 graden en in Westdorpe 13.7 graden. Op 16 februari 2007 was het in beide plaatsen warmer. 12.5 graden in Vlissingen en 15.7 graden in 2007.