Raadselachtige stank uit riool Sint-Annaland

Zaterdagavond is de brandweer van Sint-Annaland uitgerukt voor een melding van een vreemde lucht uit het riool aan de Ring, de Kloosterstraat en de Brugstraat in Sint-Annaland. De stank werd ook waargenomen in sommige woningen rondom die straten.

Brandweermannen bij het riool. (foto: 112markiezaten) De brandweer heeft metingen verricht. Na onderzoek is besloten om het riool door te spoelen met water. De oorzaak van de vreemde lucht is niet bekend.