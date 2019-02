Verdachte die agente aanreed nog niet gevonden

Politiehelikopter (foto: Omroep Zeeland)

Wat gebeurde er gistermiddag?

Rond 15.15 uur surveilleert de agente samen met een collega in een politieauto in Vlissingen als ze een bestuurder in een blauwe Volkswagen Polo spotten, die zich vreemd gedraagt en harder rijdt dan is toegestaan. Op de bijrijdersstoel zit een grijze pitbull-achtige hond.

Wanneer agenten proberen hem aan te houden, negeert de man het stopteken in eerste instantie. Uiteindelijk parkeert hij zijn voertuig in de Tulpenlaan. Een van de agenten stapt uit en loopt naar het voertuig. Op het moment dat de agent het portier vastpakt, geeft de bestuurder gas en schiet de auto vooruit richting de tweede agent.

Zij duikt weg om de auto te ontwijken, maar kan niet voorkomen dat ze in haar zij geraakt wordt en valt. Beide agenten stappen direct weer in hun auto en zetten de achtervolging in richting Oost-Souburg. Ook andere eenheden, waaronder een politiehelikopter, worden opgeroepen om mee te zoeken. Via Burgernet wordt een bericht verspreid.

Ter hoogte van de splitsing met de Willem Alexanderstraat dwingen agenten de man opnieuw tot stoppen. De bestuurder geeft zich echter nog niet gewonnen en rijdt achteruit de Willem Alexanderstraat in. Door het inslaan van de ruiten met hun wapenstokken, proberen de agenten de man tegen te houden, maar hij weet weer te ontkomen.

De auto wordt uiteindelijk leeg aangetroffen in de Hudsondwarsstraat. Agenten staken de zoektocht. Via de website roept de politie getuigen op zich te melden.

