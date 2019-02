Swift verliest knotsgekke wedstrijd in allerlaatste seconde

Swift leek lang te winnen, maar ging alsnog onderuit tegen Oranje Wit (foto: Rien Paardekoper)

Extra zuur

Het duel in de top van de overgangsklasse D leek lange tijd in het voordeel van de Middelburgers uit te vallen. Swift kwam aanvankelijk op een 10-5 voorsprong en keek tot de laatste goal van de wedstrijd geen enkele keer tegen een achterstand aan.

"Dat maakt de nederlaag extra zuur", vervolgt Plantinga. "En natuurlijk het feit dat we bij winst gedeeld koploper waren geweest." Nu staat Swift met nog vier duels voor de boeg derde, met twee punten minder dan Oranje Wit en Fiks.

KV Swift-trainer Dennis Plantinga (foto: Omroep Zeeland)

Leermomenten

Om onnodige nederlagen in de toekomst te voorkomen is het volgens de coach belangrijk om bij een ruime voorsprong de discipline te behouden en ook in de slotfase rustig te blijven.

"Het mag niet meer gebeuren dat je een kwartier lang werkt voor een 10-5 voorsprong en het in vijf minuten tijd 12-12 laat worden. Ook moeten we altijd ons eigen spel blijven spelen. Nu zorgden bepaalde arbitrale beslissingen bij ons voor onrust, waardoor wij de tegenstander in het zadel hielpen."

Plantinga doelt daarmee onder meer op een moment in de tweede helft waarbij speler Dylan Gillissen hard werd geraakt. De scheidsrechter gaf tot ongeloof van de thuisploeg geen rood, maar geel. "Maar we hebben niet verloren door de arbitrage", benadrukt hij. "We hadden zelf al eerder het verschil moeten maken."