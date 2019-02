Personeelstekort horeca verandert in soap, letterlijk

Mede-eigenaar Stijn Jordans wordt in de omgeving al aangesproken op zijn deelname in het Facebookfilmpje. Om op te vallen tussen de vele openstaande vacatures voor koks, bedienend personeel en afwashulp, namen zijn collega's en hij een intro van een televisiesoap op. De boodschap? 'Wie weet speel jij wel in de volgende aflevering.'

"Ik was bij de groothandel in Sluis en kreeg al veel leuke reacties. We hebben ons kapot gelachen bij de opnames." Het filmpje staat nu een dag op de Facebookpagina van het restaurant en is inmiddels zestig keer gedeeld.

Zoektocht

In principe is de zoektocht naar personeel nog maar net begonnen. "We werken al zeven jaar met hetzelfde personeel., maar we zijn nu volop aan het uitbreiden in onze activiteiten dus hebben we extra mensen nodig." Zo is er naast het restaurant in Groede nog een bierbrouwerij en een pop-uprestaurant in Cadzand.

Restaurant De Drie Koningen in Groede neemt intro soap op (foto: Omroep Zeeland)

Dat er gekozen is voor deze variant, is volgens Jordans niet zo gek. "We wilden laten zien dat we een gezellig bedrijf zijn en creatief. Naar die mensen zijn we ook op zoek. Wij bieden dan weer een baan vol uitdaging, verantwoordelijkheid, vrijheid en mogelijkheid tot opleiding." Hij kan nog niet zeggen of er al serieuze kandidaten zijn. "Daarvoor is het nog te vroeg."