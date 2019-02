Drugsgebruiker mishandelt vrouw

(foto: OZ)

Aan de mishandeling gingen een woordenwisseling en een ruzie vooraf. Volgens het slachtoffer werd ze geduwd door de man, waardoor ze een plens drank over haar kleding kreeg. Toen ze daar iets van zei, begon de man te schelden. Omdat de vrouw vermoedde dat haar belager dronken was, probeerde ze weg te gaan. De man reageerde hierop door haar in het gezicht te slaan.

Ook nadat ze was gevallen bleef de man tot bloedens toe op haar inslaan. Toen de vrouw buiten was geraakt, wilde de man met een glas op haar af stormen. Omstanders brachten haar in veiligheid en belden de politie.

De man is aangehouden. Hij bleek een zakje met de drug MDMA op zak te hebben. Een speekseltest wees uit dat hij onder invloed daarvan was. Bij hem is ook een bloedtest afgenomen. De man zit nog vast in een politiecel. De vrouw heeft aangifte tegen hem gedaan.