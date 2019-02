Waar het 'drammen' van de Zeeuwse natuurorganisaties toe leidt...

De zes natuurorganisaties zijn Nationaal Park Oosterschelde, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, IVN Natuureducatie en de Zeeuwse Milieufederatie. Volgens hen zou de provincie Zeeland bijvoorbeeld het hergebruik van bouwmaterialen moeten stimuleren. Ook zou de provincie het voortouw moeten nemen om snel om te schakelen naar een duurzame energieopwekking.

Rap en goed

Doel van de Groene Speerpunten Verkiezingen 2019, die een half jaar geleden werden opgesteld, was om politieke partijen ideeën te geven om de samenleving te verduurzamen. Dat is volgens Robbert Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie gelukt: "Het zal niemand verbazen dat GroenLinks en de Partij voor de Dieren standpunten van ons in hun verkiezingsprogramma hebben overgenomen. Maar ook het CDA, de PvdA en D66 hebben dat gedaan. Het gaat echt rap en goed."

Robbert Trompetter van ZMf geeft uitleg over de Groene Punten aan verslaggever Marcel Decraene (foto: Omroep Zeeland)

Duidelijk is dat de klimaatverandering hoog op de politieke agenda staat bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart. De twaalf CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen pleitten in De Telegraaf voor 'realisme en gezond verstand' bij het nemen van klimaatmaatregelen. In reactie stelden de twaalf D66-lijsttrekkers dat provincies hun reserves zouden moeten besteden aan schone energie, laadpalen en isolatie van huizen.

Fanatieke klimaatactivisten

Sceptici vinden dat alle aandacht voor de klimaatverandering nogal drammerig overkomt. Trouw-columnist Sylvain Ephimenco gebruikte vorige maand zelfs de term Groene Khmer voor té fanatieke klimaatactivisten. Robbert Trompetter ligt er niet van wakker: "Als dat nou zo is en wij zulke drammers zijn, dan stel ik op mijn beurt de vraag: moeten we dan echt niets doen aan dat menselijk handelen. Iedereen ziet toch dat we de aarde te veel gebruiken."

Groene Khmer De term Groene Khmer komt uit Frankrijk: Khmer Vert. De naam is gevormd naar analogie van Rode Khmer. Dat was een revolutionaire communistische groepering die in de burgeroorlog in Cambodja de macht greep. Groene Khmer is dus een schertsende of ongunstige benaming voor klimaatactivisten met extreme standpunten, die pleiten voor verregaande maatregelen tegen klimaatverandering, zonder daarbij enige kritiek te dulden.

Haven Vlissingen-Oost gezien vanaf Fort Rammekens (foto: Omroep Zeeland)

Begin met klimaatmaatregelen

Trompetter is dus blij dat er groene punten zijn overgenomen in de verkiezingsprogramma's van Zeeuwse politieke partijen. Maar belangrijker dan het politieke gesteggel van het moment vindt Trompetter de lange termijn, want de komende jaren moet er echt iets gebeuren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. "Onze oproep is: begin!"

Robbert Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie over de Groene Punten Verkiezingen 2019