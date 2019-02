Deel dit artikel:













Denise Betsema verreweg het sterkst in Vestingcross

Veldrijdster Denise Betsema heeft de Vestingcross in Hulst vanmiddag overtuigend gewonnen. De sportster uit Texel kwam in de stralende zon onder luid gejuich van de duizenden toeschouwers alleen over de streep. "Ik ben echt onder de indruk van het parcours. Onwijs leuk om hier te winnen", straalde ze pal na afloop.

Denise Betsema was zowel gisteren als vandaag het sterkst. (foto: Orange Pictures) Annemarie Worst uit Nunspeet kwam als tweede binnen, belofte Inge van der Heijden uit Schaijk werd in deze derde editie knap derde, het podium was zo volledig Nederlands. Dertiende overwinning Voor Betsema was het het alweer de dertiende zege dit seizoen. Gisteren won ze ook al in Middelkerke. De 26-jarige veldrijdster is de huidige nummer drie van de wereld.