Vlissingen laat kans op winst liggen

Vlissingen speelt met 0-0 gelijk tegen Halsteren (foto: Orange Pictures)

Goede wedstrijd

Vlissingen was in de eerste helft de betere partij en kreeg ook de beste kansen. Zo was Abdoe Abdenbi, tegen zijn oude club, twee maal dichtbij een treffer en zag Soufyan Bousantouh zijn inzet boven het Brabantse doel belanden. De ploeg van ex-Vlissingen trainer Ruud Pennings stelde daar weinig tegenover en moest kort voor rust met tien man verder, nadat Perry Bierkens (eveneens ex-Vlissingen) met twee keer geel van het veld moest. In het tweede bedrijf ging de thuisploeg op jacht naar de overwinning, maar kreeg al snel een domper te verwerken. Etienne Mallie kreeg direct rood na een vermeende elleboogstoot. Ondanks deze tegenslag bleef Vlissingen jagen op de drie punten. Renzo Roemeratoe werd gevloerd in de zestien en Josimar Pattinama had de kans om de thuisploeg op voorsprong te schieten. Pattinama, vorig seizoen nog speler van Halsteren en teamgenoot van doelman Ariën Pietersma, zag zijn strafschop gekeerd worden door de Brabantse doelman.

Ranglijst

Vlissingen blijft voorlaatste en zag concurrenten De Meern en RKAVV punten pakken. De voorsprong op De Meern bedraagt nu nog vier punten en de achterstand op een veilige plek is nu acht punten.

Bijzonderheden

Bierkens (2xgeel/40)

Mallie (elleboog/55)

Pattinama mist strafschop (63)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Krezo,Braafhart, Martien, Gooding, Mallie, Bousantouh (Goossens/76), Wolff (Weeda/61), Abdenbi, Pattinama