Brandweer schiet zinkend jacht te hulp

De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een zinkend jacht in de jachthaven van Breskens. Samen met de KNRM van Cadzand konden brandweermannen voorkomen dat de boot in de haven ten onder ging.

De brandweer heeft het jacht leeggepompt. (foto: Brandweer Breskens) De pieper ging rond 11.15 uur af. In de jachthaven aangekomen heeft de brandweer een motorpomp op de steiger geplaatst om zo het water uit het jacht te pompen. Bemanningsleden van de KNRM Cadzand - die toevallig passeerden tijdens hun wekelijkse oefening - hebben het jacht naar een kraan gesleept. De jachtwerf heeft de boot vervolgens uit het water getakeld.