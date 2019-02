GOES verzuimt punten te pakken tegen JVC Cuijk

Rogier Veenstra (archieffoto) (foto: Orange Pictures)

In de eerste tien minuten deelde JVC wat speldenprikjes uit, maar hierna werd GOES de betere ploeg. Er waren kansen voor Schalkwijk, De Winter, Kroon en Besuijen, maar de Goesenaren konden het net niet vinden. Ook na rust leek GOES op weg naar de verdiende openingstreffer. Schalkwijk werd in het strafschopgebied ten val gebracht, maar de scheidsrechter zag er geen penalty in en liet doorspelen. GOES bleef aandringen, maar kreeg na een ruim uur spelen een corner tegen. Loermans was als eerste bij de bal en kon van korte afstand binnenkoppen, waarna JVC zich nog verder terugtrok. De thuisploeg kreeg de verdediging niet uit elkaar gespeeld en houdt dus nul punten over aan de confrontatie met JVC Cuijk, waar dat er misschien wel drie hadden moeten zijn.

GOES blijft tiende in de stand, maar door de nederlaag bedraagt de voorsprong op de eerste nacompetitieplek nu nog maar drie punten. Volgende week moet de ploeg van Rogier Veenstra naar koploper TEC uit Tiel.

Scoreverloop:

0-1 Loermans (64)

Opstelling GOES:

Meulmeester, Klap, Tawfik, Bank (De Vlieger/75), Dekker, Hollemans, Nguyen (Manuhuwa/84), De Winter, Besuijen (Franse/67), Schalkwijk, Kroon