Mathieu van der Poel wint Vestingcross Hulst voor de derde keer

(foto: Omroep Zeeland)

In een interessante wedstrijd was het de Brit Tom Pidcock die als eerste weg was. De Belg Toon Aerts vond de aansluiting, gevolgd door Van der Poel. Aerts moest al snel lossen, in de vijfde ronde liet Van der Poel ook de jonge Brit achter.

Pidcock hield de koploper lang in zicht, maar moest die inspanning later bekopen. Hij werd bijgehaald en vervolgens achtergelaten door de Nederlander Lars van der Haar, die naar de tweede plaats reed. Pidcock finishte nog wel als derde.

Het podium bij de mannen. (foto: Omroep Zeeland)

Voor Van der Poel was het de derde zege in de Vestingcross op rij. Hij gaat zich nu richten op het wegseizoen, waarin Gent-Wevelgem zijn eerste koers wordt.

Winst vrouwen

Bij de vrouwen ging Denise Betsema er met de winst vandoor. De sportster uit Texel kwam in de stralende zon onder luid gejuich van de duizenden toeschouwers alleen over de streep:

