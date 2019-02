Politie (foto: Omroep Zeeland)

Rond 15.50 uur overvielen de daders het slachtoffer in de Grevelingenstraat in Middelburg. Het slachtoffer liep daarbij licht letsel op. De politie is op zoek naar de daders. Hoe ze eruit zien en om hoeveel daders het gaat, is nog niet bekend.