Vroege lente in Zeeland breekt warmterecord

Zowel in Westdorpe als in Wilhelmina werden vandaag records gebroken. In Westdorpe werd het vanmiddag 15,3 graden, tweeënhalve graad warmer dan op 17 februari 2007, de dag die tot nu toe als warmste 17 februari de boeken in ging. Ook in Wilhelminadorp stamt het oude record uit 2007, met 11,7 graden. Vandaag werd het daar 15,1 graden.

Het is overigens niet de warmste februaridag ooit: op 20 februari 1990 werd het 17,5 graden in Westdorpe. Ook afgelopen vrijdag was het warmer dan vandaag: in Westdorpe werd het toen 15,7 graden.

Officiële lentedag

Dat betekent: lente! Vanaf 15 graden mag je officieel spreken van een lentedag. In Vlissingen werd het vandaag geen lente en werd het oude record uit 1950 op een haar na niet verbroken. In dat jaar werd het daar 12,9 graden, vandaag net 12,8. Volgens weerbedrijf MeteoGroup Nederland heeft dat te maken met de wind vanaf zee.

Dit maak je niet vaak mee in februari. " Strandganger in Vlissingen

Toch weerhield die ene tiende graad mensen er niet van om naar de boulevard van Vlissingen te komen. Auto's reden af en aan op zoek naar een parkeerplekje en op het strand waren kinderen druk met spelen. Een van de strandbezoekers was goed te spreken over het zonnetje.

Hij had zelfs de strandstoel van zolder gehaald en een flesje meegenomen. "Dit maak je niet vaak mee in februari. Ik ben als kind ooit nog wel eens verbrand in deze maand, maar dat was een uitzondering."