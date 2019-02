Uitslagen amateurvoetbal 17 februari

(foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie Zondag B

GOES verliest met 1-0 van JVC Cuijk, maar verdiende meer. De ploeg van Rogier Veenstra kreeg op eigen veld de beste kansen, maar maakte deze niet af. Een oude voetbalwet schrijft voor dat je de goal dan tegen krijgt. Dat gebeurde uit een corner, waar Lars Loermans van dichtbij binnenkopte.

Stand Derde Divisie Zondag B

GOES blijft tiende in de stand, die door het aantal nog in te halen wedstrijden redelijk scheefgetrokken is.

Hoofdklasse B

Vlissingen speelt in eigen huis met 0-0 gelijk tegen titelaspirant Halsteren, maar ziet concurrenten in de strijd tegen degradatie punten pakken.

Stand Hoofdklasse B

Vlissingen staat voorlaatste en ziet hekkensluiter De Meern dichterbij komen. De achterstand op de veilige plaatsen bedraagt acht punten.

2e klasse E

Zeelandia Middelburg wint met 1-0 van Rijen, maar verdiende een ruimere marge. De Middelburgers laten veel kansen liggen en moeten uiteindelijk genoegen nemen met de treffer van Pepijn Struijk, die Zeelandia al in de eerste helft op voorsprong zette. Zeelandia staat op de vierde plaats en houdt de ploegen boven zich in zicht.

3e klasse A

HVV'24 incasseert vijf treffers tegen koploper RBC, dat nu drie punten losstaat van de ploeg van Pieter Ongena. HVV'24 heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld. Ook Clinge leidt een hevige nederlaag. Terneuzen wint als enige Zeeuwse ploeg in deze klasse, het is met 2-1 te sterk voor VVR. HVV'24 staat nu derde en moet de twee Roosendaalse clubs voor zich dulden.

4e klasse A

Oostburg is met 6-1 te sterk voor streekgenoot Groede. De grote man aan de zijde van Oostburg was Arjen Versluys, die drie keer het net vond. Breskens laat dure punten liggen in de strijd om het kampioenschap. STEEN won gisteravond de topper van Hontenisse.

5e klasse A

Koploper Sluis wint ook het lastige uitduel bij middenmotor Hoofdplaat.

2e klasse F vrouwen

Koploper Hontenisse verstevigt haar koppositie en wint met 5-2 van BSC