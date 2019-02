Wat moet je doen voordat je gaat stemmen? Vijf tips

Ouwe rot in het vak

Voor wie hem niet kent: Johan Robesin is niet zo maar iemand. Acht jaar, van 2007 tot 2015, zat hij in de Provinciale Staten van Zeeland. In 1998 was hij een van de oprichters van de Partij voor Zeeland. Al jaren staat hij bekend als fel tegenstander van het onder water zetten van de Hedwigepolder.

In 2011 kreeg Robesin zelfs landelijke bekendheid toen hij bij de Eerste Kamerverkiezingen tegen de verwachting in de coalitie steunde, omdat premier Rutte hem toezeggingen zou hebben gedaan in het Hedwige-dossier.

Ga stemmen!

Robesin wil graag dat zoveel mogelijk Zeeuwen op 20 maart gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Niet stemmen is wat hem betreft geen optie: "Niet uit teleurstelling in de politiek de weg van de minste weerstand kiezen. Dat is fout, fout, fout! Ze moeten gaan stemmen."

(foto: Omroep Zeeland)

Maar omdat het soms moeilijk is om je stem te bepalen, hierbij vijf tips van oud-Statenlid Johan Robesin.

Tip 1

Wees zelf actief en ga op onderzoek uit. Kijk op de site van de provincie om te zien welke taken en opdrachten de Provincie Zeeland heeft. Wacht niet op stemwijzers of voorlichtingscampagnes.

Tip 2

Doe een beroep op kinderen, kleinkinderen of buren als je moeite hebt met computers.

Tip 3

Stem niet automatisch op de partij die je landelijk ook stemt. Er kunnen enorme verschillen zitten in de programma's, werkterreinen en thema's.

Tip 4

Weet op wie je gaat stemmen. Probeer te achterhalen wie die persoon is. Wat betekent de kandidaat maatschappelijk en welke bedoeling heeft hij of zij om in Provinciale Staten te komen? Zoek naar iemand in wie je vertrouwen hebt en schroom niet contact te zoeken met de kandidaat.

Tip 5

Stem niet op een kandidaat die ook nog Eerste of Tweede Kamerlid is of wil worden. Stem ook niet op iemand die al wethouder of raadslid is in een gemeente. Je kunt als politicus maar één ding tegelijk goed doen. Je wil een kandidaat die zich 100 procent inzet voor de provincie Zeeland als provinciaal Statenlid.

Interview met Johan Robesin door Marcel Decraene