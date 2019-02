Uitslaande brand verwoest leegstaand huis

De brand werd rond 2.00 uur gemeld. Twee blusvoertuigen, een redvoertuig en een tankwagen rukten uit. Al snel was duidelijk dat het huis zelf niet meer te redden was, de brandweer probeerde in eerste instantie vooral te voorkomen dat het vuur zich zou uitbreiden naar de omgeving.

De brandweer is nog een paar uur bezig geweest met nablussen. (foto: HV Zeeland)

De woning is vanaf buiten geblust, omdat de brandweer het pand niet meer in kon. Binnen drie kwartier werd het sein brand meester gegeven. De woning brandde volledig uit. Het nablussen nam nog enkele uren in beslag. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.