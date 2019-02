VO-raad: er moet meer geld naar middelbare scholen in krimpgebieden

In de klas (foto: Omroep Zeeland)

Dat middelbare scholen in plattelandsregio's het moeilijk hebben door een tekort aan leerlingen, is geen nieuws. Zo zijn de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen gefuseerd en gaf het Rijk eerder al extra geld om het onderwijs in Zeeland te steunen.

Het kan niet zo zijn dat er straks alleen goed onderwijs op redelijke afstand bestaat in de stad." voorzitter Paul Rosenmöller

Toch stelt voorzitter Paul Rosenmöller in het AD dat er nog te weinig gebeurt om een antwoord te geven op de krimp van het aantal leerlingen. Ook in de komende jaren zal het aantal leerlingen verder dalen: tot 2028 verliest het voortgezet onderwijs nog eens 12 procent van de leerlingen.

Volgens de raad worden scholen in krimpregio's nu dubbel zo hard getroffen doordat verschillende overheidsmaatregelen negatief voor hen uitpakken. "Het kan niet zo zijn dat er straks alleen goed onderwijs op redelijke afstand bestaat in de stad. De overheid moet daarin investeren", zegt Rosenmöller. Daarom moet er een toeslag komen voor scholen die in de problemen komen, vindt de VO-raad.