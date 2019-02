Kapotte brug op sluizencomplex Terneuzen kan voor verkeershinder zorgen

De noordbrug is een van de twee bruggen van de Westsluis. Dat betekent dat, als de zuidbrug openstaat om een schip door te laten, het verkeer ouderwets voor de brug moet staan wachten. Tijdens de spitsuren blijft de brug dicht voor scheepsverkeer, zodat de verkeersoverlast voor automobilisten beperkt blijft.

Oorzaak storing nog onbekend

Wat er precies mis is met de brug, wordt nog onderzocht. "De oorzaak van de storing is onbekend, het is iets aan de hydrauliek", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Naar verwachting is de storing aan het einde van de middag opgelost, maar dat ligt natuurlijk aan wat er aangetroffen wordt."

Mensen wachten voor de brug op het sluizencomplex (archieffoto) (foto: Otto Vosveld)

Tot die tijd wordt het verkeer gevraagd om te rijden. Verkeersregelaars en borden wijzen automobilisten op de stremming.