Kapotte slang oorzaak stremming brug Westsluis Terneuzen

De noordbrug over Westsluis is weer in werking. Sinds vanmorgen was de brug buiten gebruik vanwege een kapotte slang in het hydrauliek systeem van de brug. Het wegverkeer kon alleen gebruik maken van de zuidbrug.

De noordbrug is een van de twee bruggen van de Westsluis. Dat betekent dat, als de zuidbrug openstaat om een schip door te laten, het verkeer ouderwets voor de brug moet staan wachten. Verkeersregelaars leidde tijdens de werkzaamheden het verkeer om. Mensen wachten voor de brug op het sluizencomplex (archieffoto) (foto: Otto Vosveld)