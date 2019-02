Stichting SeroxatClaim overladen door reacties: 'Het is hier een gekkenhuis'

De groep patiënten wil dat de farmagigant GSK erkent dat Seroxat bij jongeren tot ernstige bijwerkingen kan leiden, zoals agressie en een verhoogde kans op zelfdoding. GSK wist al in 2001 dat het middel dat effect bij jongeren had, maar verzuimde daarvoor te waarschuwen.

De 32-jarige Gerard Eggebeen uit Terneuzen ondervond aan den lijve de gevolgen van jeugdig gebruik van het antidepressivum. Hij besloot een rechtszaak aan te spannen tegen GSK en won die. De rechter oordeelde in mei 2018 dat GSK inderdaad onrechtmatig gehandeld heeft door in het verleden niet te waarschuwen voor negatieve bijwerkingen bij gebruik door jongeren.

Overigens is GlaxoSmithKline in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak, die zaak loopt nog. Ondertussen besloot Eggebeen die aan zware depressies lijdt, niet bij de pakken neer te gaan zitten. Samen met Judith Dingemanse richtte hij de Stichting SeroxatClaim op om ook andere jeugdige gebruikers te helpen.

Afgelopen maanden kwamen honderden reacties binnen bij de stichting. De ruim twintig mensen die nu samen GSK aanklagen, zijn allemaal jeugdige gebruikers met overeenkomstige verschijnselen als Gerard Eggebeen. Naast erkenning van aansprakelijkheid, wordt ook een schadevergoeding geëist.

De Stichting Seroxatclaim bekijkt nog of ook de vele reacties van volwassen gebruikers tot een zaak zouden kunnen leiden.

Over GlaxoSmithKline

GSK is een Engels bedrijf dat zich bezighoudt met geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten voor consumenten. De farmaceut is in meer dan honderd landen actief.

Over Seroxat

Seroxat is een serotonineheropnameremmer (SSRI) en behoort tot de antidepressiva. De werkzame stof in Seroxat is paroxetine. Sinds tien jaar wordt er in bijsluiters gewaarschuwd voor het risico op onder meer suïcidale gedachten bij behandeling van kinderen en adolescenten met antidepressiva.