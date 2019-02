HZ steekt 180.000 euro in muziekonderwijs pabo

Archieffoto van de orkestklas van o.b.s. Casembroot in actie (foto: Omroep Zeeland)

De HZ wil met het geld het muziekonderwijs binnen de pabo een grotere rol geven. In de praktijk moet je dan denken aan workshops, muzikale activiteiten en inspiratiedagen op school, maar ook aan instrumentale lessen in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool. Voor studenten wordt het daardoor mogelijk om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot vakspecialist muziek.

Lessen op conservatorium Rotterdam

Ook kunnen studenten van de HZ activiteiten van het conservatorium in Rotterdam gaan volgen. Een deel van het geld gaat naar onderzoek. Samen met de University College Rooosevelt in Middelburg onderzoeken studenten en docenten van de HZ hoe muziek op de basisschool met andere vakken gecombineerd kan worden en wat de effecten daarvan zijn.

Het geld wordt niet alleen aan HZ-studenten besteed, ook docenten - zowel van de HZ als uit het basisonderwijs - worden getraind en zullen ervaringen uitwisselen.

Koningin Máxima in haar rol als erevoorzitter van Meer Muziek in de Klas (foto: ANP)

Máxima bij ondertekening muziekakkoord

Komende woensdag ondertekenen regionale onderwijs- en cultuurinstanties, inclusief de HZ, een akkoord over muziekonderwijs in Zeeland. In het akkoord staat dat veel meer kinderen op de basisschool in aanraking moeten komen met muziekles. Nu is dat veertig procent, over twee jaar moet dat verdubbeld zijn. Koningin Máxima, erevoorzitter van de landelijke stichting Méér Muziek in de Klas, is ook bij de ondertekening aanwezig.

