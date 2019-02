Terneuzen laat plan voor hotelboot varen

De beoogde locatie van de hotelboot (foto: Google Maps)

Op het hoogtepunt van de bouw van de Nieuwe Sluis werken 700 mensen op locatie. Aanvankelijk verwachtte aannemerscombinatie Sassevaart dat 200 bouwvakkers zo ver weg zouden wonen dat er voor hen tijdelijke logeeraccommodatie gevonden moest worden. Met de gemeente Terneuzen werd afgesproken dat het een hotelboot zou worden, af te meren in de haven aan de Schependijk. Het gaat met name om de mensen die het beton van de sluiswanden maken, waar dit jaar aan wordt begonnen.

Dichterbij

Maar nu blijkt dat de betrokken betonwerkers dichterbij wonen in Nederland (met name Noord-Brabant) en in Vlaanderen. Er zijn nog maar 80 mensen over voor wie in Terneuzen tijdelijke huisvesting gevonden moet worden. Dat zijn er zo weinig dat er geen grote boot gehuurd hoeft te worden, zei een woordvoerder van Sassevaart vanmorgen. Die accommodatie kunnen de onderaannemers op diverse locaties op de wal in Terneuzen en omgeving vinden.