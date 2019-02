Deel dit artikel:













Duo lichtte veertig Belgen op; 3,5 en 2 jaar cel

Een 21-jarige man uit Middelburg is door de Gentse correctionele rechtbank veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De Middelburger lichtte meer dan veertig Belgen op via tweedehandswebsites. Zijn 23-jarige compagnon, een man uit Rotterdam, is veroordeeld tot twee jaar en één maand gevangenisstraf.

De oplichters deden ze alsof ze via een betalingsapp betaalden (foto: Omroep Zeeland) Dat meldt het Nieuwsblad. De mannen deden zich voor als kopers op tweedehandssites. Bij het ophalen van de spullen, deden ze alsof ze via een betalingsapp betaalden. Vervolgens gingen ze er met de spullen vandoor. De gestolen goederen - computers, laptops, dure gsm's en fototoestellen - boden ze te koop aan in tweedehandswinkels. In totaal 70.000 euro Tussen juni 2017 en april 2018 kwamen er veertig klachten binnen. De mannen inden in totaal 70.000 euro. De 21-jarige verdachte uit Middelburg heeft inmiddels bekend, de 23-jarige, die als chauffeur optrad, bleef telkens volhouden dat hij onschuldig is. Hij zei niet precies te weten wat zijn 21-jarige kompaan allemaal uitspookte. De rechter geloofde hem niet. "Hij bood ook zelf bepaalde goederen aan bij cashconverters, dus hij moet op de hoogte zijn geweest", zei de rechter. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding toegewezen.