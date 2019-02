Zeeuwse slachtoffers van seksueel geweld zoeken vaker hulp dankzij #metoo

Vorig jaar kwamen er 57 meldingen binnen bij het Zeeuwse hulploket dat dag en nacht bereikbaar is. In 34 gevallen ging het om een verkrachting die korter dan een week geleden plaatsvond.

Soa's of zwangerschap

Sinds kort heeft het Centrum Seksueel Geweld Zeeland een eigen onderzoekskamer in het ADRZ in Goes. Iets waar coördinator Aafke van der Hoop blij mee is. "Wij bieden psychische, medische en eventueel forensische hulp. We kunnen in deze kamer gesprekken voeren, maar slachtoffers ook onderzoeken op verwondingen, soa's of zwangerschap. En als het nodig is kan de politie sporenonderzoek doen."

Eén keer je verhaal vertellen

Soms bellen slachtoffers zelf naar het nummer van het Centrum Seksueel Geweld (0800-0188), maar politie of hulpverleners verwijzen ook mensen door. "De afgelopen jaren zijn er zestien centra in heel Nederland opgezet. Voorheen was de zorg voor slachtoffers van verkrachting erg versnipperd. Nu vertel je je verhaal aan één persoon die alles coördineert."

(foto: Omroep Zeeland)

De achtergrond van slachtoffers die aankloppen bij het Centrum Seksueel Geweld in Zeeland is erg gevarieerd volgens Aafke van der Hoop. "Ze zijn echt tussen de nul en honderd. De meesten zijn vrouw, voor mannen is de schuld en schaamte nog iets hoger om melding te doen. Een derde van alle slachtoffers is minderjarig."

Het zijn meestal mensen uit de familie- of vriendenkring. Dat maakt het nog lastiger om hulp te zoeken."" Aafke van der Hoop - Centrum Seksueel Geweld Zeeland

Man uit de bosjes

Wie denkt dat daders van verkrachting vaak mannen zijn die uit de bosjes springen, heeft het mis. "Dat is helemaal niet het geval. Het zijn meestal mensen uit de familie- of vriendenkring. Dat maakt het nog lastiger om hulp te zoeken. Gelukkig merken we dat de maatschappelijke belangstelling voor seksueel misbruik de drempel iets minder hoog maakt. Mensen hebben het gevoel dat ze niet de enige zijn en dat is ook zo."