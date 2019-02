Deel dit artikel:













'Ik hoop dat ze beter omgaan met de patiënten dan met mijn beeld'

Wie ooit een bezoekje aan het ADRZ-ziekenhuis in Goes heeft gebracht, moet het kennen: het grote ronde kunstwerk 'Hommage' dat daar jarenlang voor de deur stond. Maar de afgelopen twee jaar lag het in de berm te wachten op een nieuw plekje. En daar was maker van het kunstwerk, Arie Berkulin, uit Dreischor niet blij mee. Gelukkig krijgt het 'Hommage' vandaag een nieuwe plaats.

Het kunstwerk had sinds 1987 een plekje voor de deur van het ADRZ-ziekenhuis, dat toen nog het Oosterscheldeziekenhuis heette. Het ziekenhuis kreeg een nieuwe ingang en dus moest 'Hommage' haar prominente plek voor de deur verruilen voor de berm aan de 's Gravenpolderseweg. Nu, twee en een half jaar later, krijgt 'Hommage' een nieuwe plek: bij de bomentuin naast het ziekenhuis. Kunstwerk ADRZ wordt verplaatst naar nieuwe locatie (foto: Omroep Zeeland) Kunstenaar Arie Berkulin was niet blij dat zijn kunstwerk een nieuw plekje kreeg, maar wel tevreden. Berkulin wist in eerste instantie niet dat zijn kunstwerk was weggehaald bij de ingang van het ziekenhuis, dit liet een vriend van hem bij toeval weten. "Het is geen probleem om het beeld te verplaatsen, maar de manier waarop, daar ging het mij om." 'Eerste hulp net niet gehaald' Het beeld heeft ongeveer tweeënhalf jaar in de berm gelegen en volgens de kunstenaar was dat geen zicht. "Ik hoop dat ze beter omgaan met de patiënten dan met mijn beeld", aldus Berkulin. "Het zag eruit als een patiënt die de eerste hulp net niet gehaald heeft..."