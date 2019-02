Bananen per container vragen om miljoeneninvestering bij Kloosterboer

Het bedrijf in Vlissingen-Oost heeft tientallen miljoenen geïnvesteerd. Er is een vierde kraan aangeschaft van enkele miljoenen euro's en Kloosterboer is met drie hectare uitgebreid. "Als de bananen uit de containers zijn is er plaats nodig om ze te stallen, na te kijken en te wassen", zegt site manager Gerben Paauwe.

Er komen meer investeringen aan

Het bedrijf wil in de toekomst de kade nog uitbreiden en de haven uitdiepen. Paauwe: "We willen over een jaar of vijf ook de grotere containerschepen van Chiquita en andere klanten kunnen verwelkomen."

Maar er wordt de komende maanden ook al gewerkt aan een deel van de kade waar koelcontainers geautomatiseerd van het schip gehaald kunnen worden. "Dat doen we met elektrische kranen die de koelcontainers op een kleine oppervlakte tijdelijk stallen en in het stopcontact steken."

Zelf container ophalen

In die geautomatiseerde containerterminal moeten straks jaarlijks 100.000 containers vol bananen verwerkt kunnen worden. Paauwe hoopt dat deel over negen maanden in gebruik te nemen. Vrachtwagenchauffeurs kunnen dan ook zelf de container ophalen die ze nodig hebben, zonder dat ze daarvoor het kantoor van Kloosterboer binnen hoeven te stappen.

Het eerste containerschip met bananen kwam maandag aan in de Vlissingse haven (foto: Omroep Zeeland)

Het gros van de bananen kwam bij Kloosterboer tot nu toe aan per pallet. Dat is verleden tijd. Het voordeel van koelcontainers is volgens Chiquita dat in die containers de hoeveelheden kooldioxide, zuurstof en stikstof geregeld kunnen worden. Daardoor kan de rijping onderweg in de gaten gehouden worden, zonder dat ze te rijp of onrijp op hun bestemming aankomen.

Vorig jaar sloeg Kloosterboer 700.000 pallets over van de bananenleverancier. Dat is bijna vier keer zo veel dan we in Nederland met z'n allen jaarlijks aan bananen eten. Vanuit Vlissingen gaan de bananen Europa in en worden ze per schip verder vervoerd naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Er voeren permanent acht schepen vol bananen tussen Zuid-Amerika en Vlissingen-Oost. Die zijn vervangen door vijf containerschepen die 650 containers kunnen vervoeren. Er kunnen per keer meer bananen per schip worden vervoerd en dat zorgt ervoor dat er minder schepen hoeven te varen.