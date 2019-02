De Bat: 'Hoek kan prima eigen broek ophouden'

De Bat vertelt dat er komend jaar extra geld naar de Zeeuwse sport gaat. "Dan komt omdat we eerst alleen een potje hadden om subsidies te geven en daar nu iets bij is gekomen. Evenementen kunnen nu ook een sponsoraanvraag doen. Dan wordt de Provincie dus sponsor van zo'n evenement. Daardoor zijn er ook kleinere evenementen die geld van ons krijgen."

Volgens De Bat blijven de water-, strand- en wielersporten het belangrijkst voor de Provincie. Teamsporten kunnen wel kans maken op een bijdrage, maar moeten dan wel met een goed plan komen. "Je kunt bijvoorbeeld denken aan een groot korfbaltoernooi, maar dat moet dan wel betekenis hebben voor Nederland of de rest van Europa." Voetbalclubs als Hoek en GOES zijn de laatste anderhalf jaar bezig om Zeeland op voetbalgebied steeds meer op de kaart te zetten. De Bat ziet toch niet snel geld die kant op gaan. "Hoek is bijvoorbeeld prima bezig. Daar moeten wij als Provincie niet tussen gaan zitten.

De Bat is niet de enige gast in de vijfde aflevering van De Derde Helft. De zussen Shirin en Lindy van Anrooij zitten ook aan tafel bij presentator Jan-Jaap Corré. Shirin is pas zeventien en werd zondag knap zeventiende bij de internationale veldrit in Hulst. Lindy (22) had ook graag meegedaan aan de Vestingcross, maar heeft nog altijd last van een hersenschudding die ze eind vorig jaar opliep. De vierde gast is Xaira Nijsen, die als handbalster op hoog niveau actief was en nu nog bij HC Zeeland speelt. Maar ze werkt ook als voetbaltrainer met kinderen die autisme of gedragsproblemen hebben.

