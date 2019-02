Tractaatweg nu ook officieel geopend

Cora van Nieuwenhuizen en Harry van der Maas (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe Tractaatweg is feitelijk al geopend in oktober; de handeling van de minister is een officiële afronding van het project. De rijstroken zijn verdubbeld, en kruispunten hebben plaats gemaakt voor rotondes en vier viaducten.

Die viaducten hebben historische namen: De Spuikreek, De Sassing, Eversgadt en De Platte Kille. Ze zijn bedacht door de Heemkundige Vereniging Terneuzen, de Heemkundige Kring Sas van Gent en de Dorpsraad Westdorpe en duiden op oude locaties waar de Tractaatweg langs loopt.

Doorstroming

Door de verbreding van de Tractaatweg is er een betere doorstroming ontstaan tussen de A58 richting België. Ook de havengebieden in Vlissingen-Oost, Terneuzen en Gent zijn nu beter met elkaar verbonden. De voorbereiding en de aanleg van de weg hebben bijna vier jaar geduurd. Met de aanleg is een bedrag van 60 miljoen euro gemoeid.

De oplevering van de Tractaatweg tussen de Westerscheldetunnel en de Belgische grens is zonder grote problemen verlopen, waarbij de weg zelfs enkele maanden eerder werd opgeleverd dan gepland. Zeeland had duidelijk geleerd van de aanleg van de Sloeweg tussen de A58 en de Westerscheldetunnel, het noordelijke 'broertje' van de Tractaatweg.

Fouten

Bij de aanleg van de Sloeweg bleek dat er in het ontwerp tal van fouten waren gemaakt. Dat kostte de provincie tientallen miljoenen euro's extra, waardoor toenmalig gedeputeerde Kees van Beveren moest aftreden.