Meisje wil kat uit boom redden, maar moet zelf worden gered

Een meisje is vanavond in Sint-Philipsland door de brandweer uit een boom gehaald, omdat ze er zelf niet meer uit kon komen. Het meisje was in de boom geklommen om een kat te helpen die niet meer naar beneden durfde.

De brandweer heeft het meisje en de kat uit de boom gehaald. (foto: GinoPress) Nadat de brandweer een ladder tegen de boom had gezet konden het meisje en de kat uit de boom worden gehaald. Het meisje en de kat zijn, voor zover bekend, niet gewond geraakt