Geen sprake van misdrijf bij verwarde man in weiland Westdorpe

Het onderzoek naar de verwarde man uit het Belgische Moerbeke die begin februari in verwarde toestand is gevonden in een weiland bij Westdorpe is afgesloten. De politie gaat er niet vanuit dat er sprake is van een misdrijf.

Tijdens het onderzoek is onder andere de auto van de man onderzocht (foto: HV Zeeland) Vrijdag 1 februari kreeg de politie een melding binnen dat er in een weiland langs de Vissersverkorting een auto met open deuren en ramen stond. Toen agenten poolshoogte namen, troffen ze de verwarde man aan. De man is daarop naar het ziekenhuis gebracht, waarna het een aantal dagen duurde voordat agenten met de man konden praten. Op basis van gesprekken met de man en de verklaringen van drie getuigen die zich hadden gemeld, concludeert de politie dat er geen sprake is van een misdrijf. Wat de oorzaak wel is, blijft volgens een woordvoerder een raadsel. De man is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Lees ook: Verwarde Belg uit weiland nog altijd niet aanspreekbaar, drie getuigen melden zich

