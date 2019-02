Uitzetten stekelroggen in Westerschelde een succes

stekelroggen in een aquarium van Blue Linked in Utrecht (foto: Omroep Zeeland )

De stekelrog komt van nature voor in de Noordzee bij Nederland en België, maar door overbevissing was de soort vrijwel verdwenen. Het Wereldnatuurfonds, Sportvisserij Nederland, Blue Linked, Stichting de Noordzee en Dutch Shark Society, zijn daarom een project gestart om de stekelrog terug in de Nederlandse kustwateren te krijgen.

Honderden eieren, dertig stekelroggen

Honderden roggeneieren zijn daarop opgekweekt tot jonge stekelroggen en vorig jaar zijn de eerste 30 uitgezet in de Westerschelde. Behalve dat slechts twee stekelroggen het avontuur niet hebben overleefd, blijkt ook dat de vissen grote afstanden afleggen en een 'gevarieerd bewegingspatroon laten zien'. De onderzoekers concluderen hieruit dat de stekelrog goed gedijt.

De stekelroggen kunnen gevolgd worden doordat er aan de boeien in de Westerschelde en het Belgische deel van de Noordzee antennes hangen die de signalen van de zenders opvangen.

Behalve in de Westerschelde zijn er al eerder roggen en haaien in de Oosterschelde uitgezet.

