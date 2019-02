Minister Dekker vol lof over Slachtofferhulp Middelburg

"Woensdag is de Dag van het Slachtoffer. We staan dan stil bij de vervelende dingen die veel mensen meemaken, maar ook bij het mooie werk dat de vrijwilligers van Slachtofferhulp doen. Dat is ongelooflijk belangrijk werk en dat verdient onze waardering", aldus Dekker.

Warm bad

In Middelburg zijn zo'n 21 onbetaalde medewerkers in dienst bij Slachtofferhulp. Zij bieden slachtoffers en nabestaanden emotionele hulp of geven juridisch advies. Eén van hen is Rita Verduin. "Het geeft enorm veel voldoening om mensen weer op het juiste spoor te zetten, nadat ze iets vervelends hebben meegemaakt".

Verduin werkt al tien jaar voor Slachtofferhulp en maakte in die tijd verschillende heftige zaken mee. "Ik hielp eens een meisje dat gevlucht was voor een gewelddadige vriend. Die man vermoordde uiteindelijk haar beide ouders. Als je zo iemand dan kan helpen is dat enorm fijn, maar ook heftig om mee te maken. Gelukkig worden we zelf na zo'n zaak ook goed begeleid door onze collega's. Het is echt een warm bad."

Vaasje

Om de vrijwilligers van Slachtofferhulp te bedanken had minister Dekker twee vaasjes meegenomen. "Minister-President Rutte schreef twee maanden geleden al in een openbare brief in de krant al over hoe breekbaar onze samenleving is. Breekbaar als een vaasje. En dat staat eigenlijk ook symbool voor het werk dat de vrijwilligers van Slachtofferhulp doen. Iedereen kan een keer te maken krijgen met iets vreselijks. En dan is het fijn dat er mensen zijn die hulp bieden", aldus Dekker.

Trots

"De minister is enorm trots op ons", merkte Verduin. "Dat maakt ons dan weer des te trotser op wat wij doen. Ik vond het een prettig bezoek en ik heb een stukje taart van hem gehad. Dat gebeurt je ook niet iedere dag".