'Nog even en ik zit bij het tv-programma Help, mijn man heeft een hobby'

Wim heeft een ruimte van acht bij vier meter naast de slagerij in Schoondijke. Terwijl het museum pas in maart opent, proberen de kinderen uit het dorp nu al een glimp op te vangen van het uitgestalde speelgoed. "Dit museum was eigenlijk niet de bedoeling", lacht Wim.

'Vrolijke fantasiewereld'

Vijftien jaar geleden had hij alleen treinen, maar hij wilde de sfeer wat verhogen. Van het een kwam het ander. In een boerenschuur kon hij zijn verzameling kwijt, maar niemand kon zijn collectie zien. Daarom ging Wim op zoek naar een andere plek voor zijn 'vrolijke fantasiewereld, die ik zelf kan bepalen'. Die vond hij in Schoondijke.

Wim Waleboer heeft een museum vol Playmobil. (foto: Omroep Zeeland)

"Ik ben blij dat het op deze nieuwe plek staat", verzucht hij. In januari stond alle Playmobil tijdelijk in zijn huis opgeslagen. "Dat werd te gek. We moesten de logeerkamer opdoeken, omdat overal dozen stonden. Ook onze schuur was gevuld én de schuur van de buren."

'Help, mijn man heeft een hobby'

Dat vond zelfs zijn vrouw te gek worden. "Toen dacht ik: nu moet ik een ruimte vinden, anders zit ik binnenkort in het RTL-programma 'Help, mijn man heeft een hobby'."

Wim hoopt dat de mensen zijn nieuwe museumpje weten te vinden. "Ik vertel er graag over." Toch zit hij niet te wachten op busladingen vol toeristen. "Daar is deze ruimte gewoon te klein voor, maar een paar bezoekers per dag zou ik leuk vinden."

Het Playmuseum in Schoondijke opent de deuren vanaf 2 maart.