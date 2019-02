Zeeland wordt wakker: spoorlijn, playmobil en stekelroggen

(foto: OZ)

Irritatie goederenspoor

Nederland moet over de brug komen voor de nieuwe goederenspoorlijn Axel-Zelzate, waarover dan meteen een passagierstrein kan rijden. Die boodschap kreeg minister Cora van Nieuwenhuizen maandag, tijdens haar bezoek aan Zeeland. Vlaanderen en Brussel willen geld geven, maar Nederland geeft vooralsnog niet thuis.

Wim Waleboer heeft een museum vol Playmobil. (foto: Omroep Zeeland)

Playmobil-museum

Overal waar je kijkt zijn poppetjes, huisjes en voertuigen van Playmobil te zien. En nog is het nieuwe museum van Wim Waleboer in Schoondijke te klein voor zijn hele collectie. "Ik ga ieder seizoen wisselen, maar wat mij betreft mag een jaar acht seizoenen hebben."

stekelroggen in een aquarium van Blue Linked in Utrecht (foto: OZ)

Uitzetten stekelroggen

Van de 30 stekelroggen die vorig jaar zijn uitgezet in de Westerschelde, hebben 28 vissen het avontuur overleefd. De vissen zijn voorzien van zenders waardoor onderzoekers de vissen kunnen volgen en kunnen zien of ze nog leven.

De auto is weggesleept voor forensisch onderzoek (foto: HV Zeeland)

Geen misdrijf

Het onderzoek naar de verwarde man uit het Belgische Moerbeke die begin februari in verwarde toestand is gevonden in een weiland bij Westdorpe is afgesloten. De politie gaat er niet vanuit dat er sprake is van een misdrijf.

Krokussen in Goes (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het weer

Vandaag wederom perioden met zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. Het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind. Met middagtemperaturen rond 10 of 11 graden is het iets frisser dan de afgelopen dagen, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar.