'In de serie ben ik nog lelijker dan dat ik al was'

Owen als Kees in de televisieserie Kameleon (foto: Omroep Zeeland)

De serie is vanaf 17 maart te zien op NPO Zapp. Theo Maassen is te zien als directeur van een zwaar beveiligde bank. Het is nog nooit iemand gelukt om in te breken. Een vriendengroep gaat dit vervolgens toch proberen. Dulles (Owen Kaat) is een van de jonge vrienden. "Dulles is een aparte jongen, slungelig. Ik moet ook een bitje dragen, waardoor ik nog lelijker ben dan dat ik al was", zegt Kaat.

Owen Kaat brak vorig jaar door bij het grote publiek, met zijn rol in De Schipper van de Kameleon. Hij wil van acteren zijn beroep maken, maar beseft dat dit lastig wordt. "Het is niet makkelijk om als acteur je brood te verdienen, maar ik ga het wel proberen."

Owen Kaat speelt rol in nieuwe VPRO-serie