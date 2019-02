Deel dit artikel:













Gaslekkage in 's-Heer Arendskerke

Bij werkzaamheden in de Noordweegseweg in 's-Heer Arendskerke is vanochtend een gaslek ontstaan. DNWG is bezig het lek te repareren, er is geen gevaar voor de omgeving.

Gaslekkage (foto: HV Zeeland) De gemeente is in 's-Heer Arendskerke bezig met graafwerkzaamheden om een rioolaansluiting aan te leggen. Daarbij hebben medewerkers vanochtend een gasleiding geraakt. Medewerkers van DNWG zijn ter plaatse om het gaslek te repareren. De brandweer heeft daarom een stuk van de weg en spoorwegovergang afgezet, zodat ze veilig hun werk kunnen doen. Naar verwachting is de situatie half de middag opgelost.