Hoe een volle pot verf in zijn net visser Caljouw aan het denken zette

Al het afval dat Caljouw tijdens het vissen ophaalt, neemt hij mee terug naar de wal in Vlissingen. Daar wordt het opgehaald en waar mogelijk gerecycled. Hij kan er met zijn verstand soms niet bij wat zeelui overboord gooien. "Hoeveel moeite kost het om je troep mee terug te nemen in plaats van over de railing te kieperen?"

Toppunt was volle pot verf

Het toppunt was wat hem betreft een volle pot met verf. "We haalden die pot op met een goede lading vis. Die pot breekt open. De hele lading vis zit onder de verf. Het resultaat: de vis is niks meer waard en de kotter is vies."

Caljouw is niet de enige visser die dit na aan het hart gaat. In het totaal doen twintig Zeeuwse schippers mee aan het project. "Het gaat ons om het schoonmaken en schoon houden van ons visgebied. Dat is belangrijk. In eerste instantie voor de natuur, voor de vissen. Maar natuurlijk ook omdat het gaat om onze broodwinning."

'Vissers doen dit niet'

Voor Caljouw is het duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de troep. "De scheepvaart. Die vaart voorbij en weer weg. Vissers doen dat niet, die weten hoe belangrijk een schone zee is."

Vissers nemen zwerfafval mee naar de wal in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Fishing for litter is een landelijk project. Ook vissers uit Harlingen doen bijvoorbeeld mee. Jaarlijks halen ze zo 285.000 ton afval uit zee op. Er is belangstelling voor het project vanuit België.

Zee als speeltuin

Nieuw is dat jachtenbouwer Amels uit Vlissingen het project gaat sponsoren. KIMO (het platform van kustgemeenten) is de initiatiefnemer van Fishing for litter. Jan Joris Midavaine: "De klanten van Amels beschouwen de zee als hun speeltuin. Dus vinden zij en Amels het belangrijk dat de zee schoon is." Midavaine is blij met de sponsoring. Want al nemen de vissers het afval gratis mee terug, de verwerking ervan kost wel geld.

Fishing for litter is één onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst Schone Schelde. 27 organisaties waaronder Rijkswaterstaat, chemieconcern DOW, kustgemeenten en Rijkswaterstaat spreken daarin af hoe ze zwerfafval willen gaan terugdringen. In 2025 wordt bekeken of dat ook gelukt is.

