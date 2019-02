'Meer pulsvissers verliezen vergunning'

Pulsvisserij (foto: Omroep Zeeland)

Er is nog veel onduidelijkheid over het lot van de pulsvissers. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de onzekerheid niet kan wegnemen bij de vissers.

Vorige week werd duidelijk dat er vanaf 2021 een algeheel pulsvisverbod komt, tot die tijd mogen sommige pulsvissers via de techniek blijven vissen. Hoeveel dat er zijn, is onduidelijk. In internationale akkoorden staat dat slechts vijf procent van de vloot van een land mag blijven vissen met pulstuig. Dat zou in Nederland neerkomen op tien tot vijftien schepen, maar het ministerie heeft veel meer vergunningen afgegeven.

Het duurt nog een paar maanden voordat de vissers weten waar ze aan toe zijn. De akkoorden die vorige week in Straatsburg zijn gesloten, moeten nog worden omgezet in juridische artikelen en worden goedgekeurd door het Europees Parlement en door de Europese Raad.

Achttien Zeeuwse kotters

Bij pulsvissen worden er kleine stroomschokjes gebruikt om platvissen op te schrikken van de bodem en zo de netten in te drijven. De vismethode is in Nederland erg populair, omdat er meer vis gevangen wordt, terwijl het brandstofverbruik veel lager is. Achttien Zeeuwse kotters vissen met de techniek, verdeeld over Arnemuiden, Vlissingen, Tholen, Breskens en Yerseke.

Woedend

Volgens visserijorganisatie Visned zijn vissers woedend en verdrietig over de onzekerheid. "Wij moeten er als sector op kunnen vertrouwen dat het ministerie ons voorziet van de meest recente en kloppende informatie. Met speculatie kunnen wij niks, en de bij ons aangesloten ondernemers al helemaal niet", zegt Pim Visser, directeur van VisNed.

