Verdachte van inrijden op agente meldt zich

Een 37-jarige Vlissinger heeft zich bij de politie gemeld met de mededeling dat hij de automobilist is die zaterdag inreed op een agente. Naar de man werd sinds het incident in de Tulpenlaan in Vlissingen intensief gezocht.

Politiehelikopter (foto: oz) Volgens de politie negeerde de bestuurder van een blauwe Volkswagen Polo zaterdagmiddag een stopteken en probeerde te vluchten. Na een korte achtervolging parkeerde hij in de Tulpenlaan. Een van de agenten liep naar de Volkswagen toe. Op het moment dat hij de deurhendel pakte gaf de bestuurder vol gas en schoot vooruit richting de politieauto. Daar was ook de agente uitgestapt, zij werd ondanks een poging om weg te duiken in de flank geraakt. De automobilist sloeg opnieuw op de vlucht en bleef tot vanmiddag spoorloos. Uitgebreide zoektocht Naar de verdachte is uitgebreid gezocht. Het publiek werd om hulp gevraagd via Burgernet. Langs de afritten van de A58 stonden politieauto's en boven Vlissingen en Oost-Souburg cirkelde geruime tijd een politiehelikopter. Lees ook: Politie zoekt met helikopter naar verdachten

