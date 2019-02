Nederland en Vlaanderen gaan voor schone Scheldes: 'Uiteindelijk wil je stoppen met opruimen'

Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende 'plastic soep' of wordt het door dieren opgegeten.

'Je wilt stoppen met opruimen'

Voorafgaand aan de ondertekening was er op een strandje bij Neeltje Jans een opruimactie. Alle partijen ondersteunen opruimacties, maar ze hebben ook afgesproken meer te doen. "Uiteindelijk wil je een keer stoppen met al dat opruimen", zegt Thijs Poortvliet van Rijkswaterstaat, een van de ondertekenaars. Daarom willen de partijen het probleem van de plastic juist bij de bron aanpakken.

Er zijn 28 ondertekenaars : Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, de gemeenten Borsele, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen, HZ University of Applied Sciences, North Sea Port, Haven van Antwerpen, Amels, Dow Chemical, Katoen Natie, KIMO, Plastics Europe Netherlands, Natuurmonumenten, NME Schouwen-Duiveland, MEC De Bevelanden, IVN, Nationaal Park Oosterschelde, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Reinigingsdienst, Doe mee Verlos de zee, Zeeuwse Milieufederatie, Zero Plastic Rivers en Schoon Zeeland.

Daarbij kijken de partijen naar anderen, maar ook naar zichzelf. Zo heeft ondertekenaar Katoen Natie, een logistiek bedrijf in de haven van Antwerpen, de afgelopen vier jaar allerlei maatregelen genomen om te voorkomen dat los plastic op de werf blijft en niet het water inwaait. Peter Valkeniers (Katoen Natie): "In Antwerpen heeft dat er toe geleid dat we minder dan tien procent van de vervuiling hebben die we vroeger hadden."

De getekende samenwerkingsovereenkomst is bedoeld om van elkaar te leren. De komende tijd gaan de ondertekenaars kijken hoe ze in de praktijk de plasticvervuiling kunnen verminderen. Maar, zegt Siebe Kramer, voorzitter van Nationaal Park Oosterschelde: het probleem ligt niet alleen bij bedrijven en schepen op zee. "Mensen moeten zich bewust zijn dat je je afval - of dat nou een sigaret, een plastic zak of een flesje is - niet zomaar weg moet gooien."