Wie wil nu niet slapen op zo'n historische plek?

Twee studio's zijn er in de Koepoort gerealiseerd, één in elke poot van de poort en allebei met een woonkamer en keuken op de begane grond en een slaapkamer en badkamer op de eerste verdieping. Uitbaters Peter Blom en Simon Appelyard hebben zelf de styling voor hun rekening genomen. Daarbij is veel gebruik gemaakt van Zeeuwse accenten. Zelf zijn ze erg blij met het resultaat.

Bedstee moest blijven

De verbouwing van de Koepoort was een pittige klus ook omdat historische elementen zoals de bedstee, de schouw en de trap in de originele staat moesten blijven. We hebben ook vastgelegd hoe het interieur van de Koepoort er uitzag voordat de verbouwing begon, zodat je goed kunt zien hoeveel werk er is verzet in het afgelopen half jaar.

De Koepoort is eigendom van de gemeente. Tot 2016 werd het pand gebruikt door kunstenaar Leendert van der Pool die er woonde en werkte. Toen hij vertrok ging de gemeente met monumentenbeheer op zoek naar een herbestemming voor het gebouw en kwamen op het idee om er een B&B van te maken.

Geschiedenis

Middelburg had ooit acht stadspoorten, de Koepoort is de enige die in zijn geheel bewaard is gebleven. Hij is gebouwd door bouwmeester Jan de Munck en werd in 1993 nog gerestaureerd.