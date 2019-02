Miljoenen voor vernieuwing midden- en kleinbedrijf

Deze robotarm vervangt menselijke spierkracht, maar levert ook nieuwe banen op (foto: Omroep Zeeland)

Voluit geschreven gaat het om de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland. Bedrijven die een subsidie-aanvraag willen doen, moeten bij de organisatie Economische Impuls Zeeland zijn. Dat gebeurt volgens het principe 'first come, first serve' oftewel: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Al eerder

In het verleden kregen Zeeuwse bedrijven uit deze regeling geld voor onder meer meetsystemen voor biologische waterzuiveringen en voor de ontwikkeling van inspectiedrones. Maar ook een robotsysteem voor het maken van patisserie in bakkerijen kreeg geld.

Gedeputeerde De Bat over de miljoenen die beschikbaar zijn

De provincie Zeeland betaalt mee voor de bedrijven die een idee indienen; de uitkering die ze krijgen uit de pot, wordt verdubbeld door de provincie. "Als een bedrijf bijvoorbeeld een bedrag van 20.000 euro uit de regeling krijgt, dan krijgt het bedrijf ook nog eens 20.000 euro van ons", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Om bij te passen heeft de provincie een bedrag van 9 ton gereserveerd.