'Zingen maakt je gewoon hartstikke vrolijk'

Het koor staat onder leiding van zangdocent en dirigent Martine van de Kar. Van de Kar: "Van muziek word je hartstikke vrolijk en het brengt mensen makkelijk samen. Met de subsidie is de muziekschool daarom het project Radio Geluk gestart om ouderen dichter bij cultuur te brengen en dan muziek in het bijzonder." Het koor is een onderdeel van Radio Geluk. Van de Kar: "Sommige ouderen vinden het lastig om naar een koor te gaan. Daarom brengen wij het koor nu naar de mensen toe."

Radio Geluk is dus niet alleen de oprichting van het vrijblijvende Groot Koor in Goes maar ook Zeg ken jij de Mosselman: een serie van tien lessen voor kleuters samen met bewoners van een zorgcentrum, Geef Muziek Cadeau waarbij door middel van muzikale cadeautjes een band tussen de gever (basisscholier) en ontvanger (oudere) ontstaat en Het Geheugenkoor 'Zingen Maakt Gezond' voor mensen met dementie.

Het kersverse Groot Koor zingt voor het eerst samen in woonzorgcentrum Erasmuspark in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse muziekschool zet zich de laatste jaren in voor een uitbreiding van het traditionele aanbod en investeert al langer om de muzikale verrijking in het dagelijks leven van ouderen te vergroten.

De volgende zangochtend in Goes is op dinsdag 26 februari van 10.00 tot 11.30 uur in woonzorgcentrum Erasmuspark in Goes. Iedereen is welkom tegen een kleine vergoeding.